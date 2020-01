/ / Ponte na Linha do Morto em Guarantã do Norte foi reconstruída

A pedido dos produtores de grãos e pecuaristas da estrada municipal denominada ‘Linha do Morto’ na comunidade Santo Antônio, a Secretaria de Infraestrutura de Guarantã do Norte fez a revitalização da ponte de madeira de aproximadamente 12 metros de extensão, além de seu alargamento para travessia e passagem de colheitadeira, tratores, caminhões, dentre outros veículos pesados.

O Secretário Neni Demossi destacou que houve uma parceria com os agricultores que possuem propriedades na região através da disponibilização das toras que servem para a base da ponte. Já a Prefeitura arcou com os custos relativos ao madeiramento serrado, pranchas e deslizantes. Os serviços foram executados por maquinários e servidores da SINFRA Guarantaense.

“Esta é a 1ª etapa das obras, pois nesta mesma estrada iremos a partir da semana que vem realizar a manutenção e reforma completa de uma outra ponte, desta feita de aproximadamente 20 metros de extensão que também está muito deteriorada e precisa urgentemente ser revitalizada. Já está formalizada a parceria com os sitiantes, fazendeiros, agricultores e pecuaristas para execução dos serviços em caráter emergencial. É o compromisso assumido pela Prefeito Érico Stevan, melhorar a malha viária para que não haja perda de produção agrícola, leiteira e de carne”, mencionou o Secretário Demossi que espera uma breve trégua das chuvas para dar celeridade ao cronograma de ações da pasta.

Para a gestão pública de Guarantã do Norte é prioridade garantir a trafegabilidade em todas as vias rurais, do ponto de vista econômico e social, pois as estradas em bom estado asseguraram a entrada de insumos nas propriedades agrícolas, o escoamento da produção e o livre deslocamento das populações do meio rural.

Da Assessoria