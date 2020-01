/ / Policiais apreendem explosivos e dois são presos; vídeo

Policiais militares da Força Tática apreenderam, há pouco, emulsão explosiva que geralmente é usadas em ataques a caixas eletrônicos de bancos. Foram presos um homem, 21 anos, e uma mulher, 30 anos. A PM confirmou que, com os dois presos, foram apreendidos R$ 12 mil. Eles foram localizados na avenida das Águias, bairro Maria Vindilina. Policiais militares da Força Tática apreenderam, há pouco, emulsão explosiva que geralmente é usadas em ataques a caixas eletrônicos de bancos. Foram presos um homem, 21 anos, e uma mulher, 30 anos. A PM confirmou que, com os dois presos, foram apreendidos R$ 12 mil. Eles foram localizados na avenida das Águias, bairro Maria Vindilina.

“A Polícia Militar já possuía essas informações que esses dois estariam fazendo o tráfico de entorpecentes na região do bairro Maria Vindilina. A guarnição da Força Tática diligenciando encontrou esse cidadão em um estabelecimento comercial, foi tentar fazer a abordagem, ele fugiu do local e correu em direção da sua residência. A equipe fez o acompanhamento, conseguiu entrar junto com ele na residência e ao fazer as buscas foram encontradas essas cinco emulsões de explosivos e aproximadamente R$ 12 mil”, disse o tenente-coronel da PM, Pedro Miguel de Souza.

A polícia já apurou que o homem é investigado em 4 homicídios em Sinop e Cuiabá. “Ele possui várias passagens. Inclusive a quatro homicídios. Ficou quatro anos preso. Agora, ele será encaminhado à Polícia Civil para que seja tomada as providências para ele responder por esse delito. Os dois estavam nessa residência. Eles são faccionados. A participação dela é de estruturar essa organização criminosa no qual fazem parte”.

Ainda de acordo com tenente-coronel da PM, as emulsões explosivas são usadas para assaltos a estabelecimentos bancários. “Para explosão de caixas eletrônicos, cofres e até mesmo para explosão de unidades prisionais na tentativa de fazer a retirada de pessoas que estão presas”.