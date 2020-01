/ / / Mulheres são presas com 303 tabletes de maconha

As duas mulheres, de 25 e 18 anos, foram presas pela Polícia Militar acusadas de tráfico de drogas, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá). De acordo com o boletim de ocorrência da PM, os 303 tabletes foram encontrados no fundo falso da carroceria de uma GM S10 e no pneu de um trator que estava na carroceira do mesmo veículo estacionado na garagem de uma residência.

Consta no registro da ocorrência, que os policiais faziam patrulhamento na região quando perceberam um homem em atitude suspeita, que correu e pulou muros das casas para fugir. Os policiais passaram a fazer buscas no imóveis para tentar encontrá-lo.

Em uma delas, na avenida Palestina encontraram as duas mulheres no quintal explicando a situação. No entanto, os policiais passaram a perceber um forte odor de entorpecente no local. Ao ser questionadas se haviam entorpecentes na casa, as moradoras ficaram nervosas e desconversavam.

No imóvel, foi encontrada uma bolsa com pasta base de cocaína. Já na garagem, estava a caminhonete com um pneu de trator. Os militares entraram no veículo e localizaram diversas tabletes de maconha no fundo falso e nas laterais das portas. Ao abrirem o pneu, também encontraram várias tabletes de entorpecente.

As duas acusadas e a droga apreendida foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Por: Só Notícias