/ / Mulheres realizam ato contra goleiro Bruno no Operário VG

Um grupo de mulheres organiza um ato contra a vinda do goleiro Bruno para o Operário VG. A manifestação está marcada para terça-feira (21), às 19 horas, na Arena Pantanal.





A organização, que se define como suprapartidária, quer chamar a atenção para a contratação de um feminicida condenado para um cargo de visibilidade.





Bruno foi condenado pela morte da ex-namorada e mãe de seu filho, Eliza Samudio. O crime aconteceu em 2010.









O goleiro mora no interior de Minas Gerais e já teve recomendação do Ministério Público daquele estado para que a Justiça autorize sua vinda, já que ele ainda está em regime semiaberto.





Nas redes sociais do time, a contratação, que só depende da liberação do Poder Judiciário, tem gerado controvérsias entre os torcedores. De um lado, aqueles qeu defendem uma segunda chance para o jogador e do outro, os que se indignam com a aquisição do clube, com direito a #BrunoNão.

Por Thalyta Amaral