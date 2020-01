/ / Motorista é preso com revólver escondido no banco de carro

A Polícia Militar prendeu, ontem, no final da tarde, o motorista de um revólver calibre 38 com seis munições, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela PM, a arma estava embaixo do banco do passageiro de um Ford Ka branca, que ele conduzia.

Os policiais informaram no registro da ocorrência que durante a busca pessoal no motorista nada foi encontrado, mas ao vistoriar o carro acabaram localizando a arma com as munições no tambor. Com isso, o motorista recebeu voz de prisão.

Ele contou que havia mais munições em sua residência e autorizou as buscas dos policiais. No quarto do suspeito, havia diversas munições de calibres diferentes, além de um dichavador de maconha.

Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.