/ / Matupá é polo do Agronegócio através da 2ª Tecnosafra Nortão 2020

Acontece nesta sexta-feira, dia 17 de Janeiro no Tatersal do Parque de Exposições de Matupá, a abertura da 2ª Edição do TecnoSafra 2019, organizado pelo Sindicato Rural com o apoio da Famato, Senar-MT, EQPS Leite, Aprosoja-MT, ACRIMAT, Aprosmat e empresas privadas parceiras.

O evento do agronegócio tem por finalidade difundir as novas tecnologias para as cadeias produtivas de soja, milho, pecuária de corte e leite na região do Vale do Peixoto.

Participam do TecnoSafra: pecuaristas, agricultores, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, secretários de agricultura, sindicatos, cooperativas, associações de produtores e demais empreendedores do setor produtivo do Agronegócio do Portal da Amazônia.

Durante dois dias serão desenvolvidos painéis econômicos, palestras técnicas, debates e soluções em agronegócio, planejamento e gestão, exposição de máquinas, implementos e insumos, balcão de negócios, dia de campo, entre outras atividades contidas na programação.

O TecnoSafra Matupá 2020 tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável e social e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade, além de levantar demandas, gerar oportunidades, conhecimentos e tecnologias com custos e benefícios equilibrados a realidade regional.

Confira a Programação:

- Dia 17 de Janeiro de 2020

06:30 h – Inscrições e Coffee Break

08:30 h – Abertura Oficial

09:30 h – Palestra – Tema: Agricultura de Precisão com o Mestre em Agronomia Antônio Luiz Santi

11:00 h – Almoço

13:00 h – Palestra – Tema Fitopatologia de Soja com o Engenheiro Agrônomo e Pesquisador da EMBRAPA Soja, Maurício Conrado Meyer

14:00 h – Visitação Livre

17:00 h – Encerramento do 1º Dia





- Dia 18 de Janeiro de 2020

06:30 h – Inscrições e Coffee Break

08:00 h – Palestra – Tema: Sucessão Familiar Construída com o Administrador, Empresário e Pecuarista, Daniel Wolf

09:00 h – Palestra – Tema: Estratégias Nutricionais para Intensificar a Recria Aumentando os Lucros da Fazenda com o Zootecnista, Mestre em Nutrição Animal e Pecuarista, Thiago Prado

11:00 h – Almoço

13:00 h – Palestra – Tema: Aquecimento Global com o Graduado em Ciências Atmosféricas, Mestre em Meteorologia pelo INPE e Professor da USP, Ricardo Augusto Felício

14:00 h – Palestra – Tema: Estratégias para o Aumento do Lucro na Pecuária Leiteira com Mestre em Nutrição Animal e Pecuarista, Thiago Prado

15:00 h – Visitação Livre

19:00 h – Entrega do Prêmio ‘O Eloquente – Dirceu Gassen’ e Show como Comediante que é sucesso nas redes sociais, Badin ‘O Colono’

Observação: A entrada será 1 kg de alimento não perecível

O Vice-Presidente do Sindicato Rural de Matupá e Delegado do Núcleo Regional da APROSOJA, Fernando Bertolin, destacou que a Tecnosafra Nortão 2020 irá pelo segundo ano consecutivo fomentar a agricultura e pecuária de precisão, oportunidade em que os agricultores e pecuaristas poderão aprimorar seus conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, através das pesquisas e experiências exitosos já desenvolvidos em várias partes do país, além de trazer grandes vantagens para o desenvolvimento do agronegócio, tornando possível aos agropecuaristas aumentarem sua produção, mantendo e ampliando as áreas com a adoção de práticas mais sustentáveis, tecnologia e inovação, evitando desperdícios e aperfeiçoando a gestão de recursos e pessoas.

Além de empreendedores do agronegócio dos municípios do nortão, Vale do Peixoto e Portal da Amazônia, devem participar do evento executivos, consultores e especialistas técnicos do setor produtivo Mato-grossense.

FONTE: NOTICIAVIP