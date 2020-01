/ / / Mato Grosso aumenta em 2% a área plantada de grãos

Um levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostrou que a área de plantio de grãos aumentou em 2% para a safra 2019/2020. Já em relação à produtividade, a variação foi de 0,5%.





Na safra que será colhida esse ano, serão 27 milhões de hectares, com uma produtividade de 4.154 quilos por hectare e uma produção total de 68 milhões de toneladas.

A produção de milho no estado sofreu uma pequena queda de 31,3 milhões de toneladas para 31,2 milhões de toneladas na atual safra.





Em relação à soja, Mato Grosso continua liderando o ranking de produção, com previsão de colher 33,4 milhões de toneladas do grão na safra 2019/2020, um aumento de 0,9% na comparação com o ano anterior.