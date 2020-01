/ / / Marido deixa mulher trancada em casa na noite de Réveillon e a espanca após vítima ser solta por vizinhos

Um homem foi preso suspeito de espancar a mulher no Bairro Jardim Presidente 2, em Cuiabá, na madrugada desta quarta-feira (1°). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, saiu na noite do Réveillon e deixou a vítima trancada dentro da casa onde moram.

A mulher contou à polícia que gritou por ajuda ao ser deixada no local. Logo depois, moradores do bairro arrebentaram o cadeado para que ela pudesse sair.

Em seguida, o suspeito chegou na casa e teria ficado revoltado com a situação.

De acordo com a polícia, ele agrediu a mulher com vários socos na região do rosto. A vítima teve ferimentos no nariz e na orelha.

Os moradores que testemunharam a agressão chamaram a polícia.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes para o registro do Boletim de ocorrência e demais providências.

Fonte: G1 MT