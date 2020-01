/ / Mais 03 ônibus adquiridos para o transporte escolar em Guarantã do Norte

A rede escolar do município de Guarantã do Norte movimenta diariamente 28 veículos em 38 rotas que totalizam um percurso diário de 3.850 km. Objetivando proporcionar melhor qualidade, mais segurança e agilidade no transporte dos alunos a administração municipal vem realizando fortes investimentos na melhoria do transporte escolar.

Nesse sentido mais três novos ônibus escolares zero km climatizados estão sendo adquiridos pela administração municipal com recursos do FUNDEB totalizando um valor de R$ 853.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL REAIS).

Com esses já são 13 veículos adquiridos pela atual gestão para garantir um transporte escolar com segurança e qualidade. “- As crianças e os jovens são o nosso maior patrimônio, são o nosso futuro, investir na educação e na segurança deles é uma das maiores prioridades da nossa administração.” Comentou o prefeito Érico a respeito. Assessoria