/ / Luverdense, Operário e União conhecem datas de confrontos na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, esta tarde, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2020. Mato Grosso terá quatro representantes na competição.

As primeiras equipes a estrearem serão Operário e Luverdense, no dia 5 de fevereiro. O Tricolor Várzea-grandense enfrentará o Santa Cruz-PE, às 18h15 (horário de Mato Grosso), na Arena Pantanal.

No mesmo dia, o Luverdense visita o Bahia de Feira, às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana-BA. Na quinta-feira, dia 6, será a vez do União receber o Atlético Goianiense, às 20h30, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O outro representante de Mato Grosso, o Cuiabá, entrará na competição diretamente na fase de oitavas de final, por ter vencido a Copa Verde.