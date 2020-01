/ / / Localizado em Sorriso 2º veículo roubado de casa

O Renault Fluence branco foi localizado, ontem, abandonado próximo a MT-242, no distrito de Entre Rios, próximo ao bairro Nova Aliança, em Sorriso. Uma denúncia apontou a localização, um guincho foi acionado, o veículo foi removido do local e será devolvido ao proprietário. Até o momento, ninguém foi preso.

O Fluence foi roubado na segunda-feira à noite em uma residência no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde. Do mesmo local, também foi roubada uma Toyota Hilux prata que já foi localizada abandonada na região de Várzea Grande.

No dia do crime, o proprietário, de 69 anos, e a neta dele estavam dormindo quando foram abordados por dois homens armados. Eles foram amarrados, amordaçados e até agredidos pelos assaltantes que ficaram por algumas horas no imóvel.

Eles ingeriram diversas bebidas alcoólicas e até fizeram janta no local. Depois disso, fugiram levando diversos aparelhos eletrônicos e os veículos.

