/ / Guarantã do Norte trabalha para zerar obras públicas paralisadas

A atual gestão do município de Guarantã do Norte vem trabalhando firme com o foco de zerar o número de obras públicas paralisadas no município. A obra mais antiga que se encontrava paralisada a mais de dez anos era a Praça do Jardim Vitória. O projeto foi trabalhado, o prefeito Érico fez gestão junto aos órgãos do estado, o município disponibilizou recursos necessários e a obra foi concluída.

A creche da Avenida Guarantã que se encontrava paralisada há vários anos com sérios problemas, a administração também tomou as medidas cabíveis, viabilizou os recursos necessários e a estrutura está em plena atividade.

As pontes de concreto com recursos da defesa civil que o município havia sido notificado para devolver os recursos. A administração fez gestão em Brasília e os recursos foram assegurados para o município, às pontes foram concluídas e as comunidades beneficiadas. A Praça do Jardim Santa Marta que também estava paralisada recebeu atenção da administração recursos foram disponibilizados e os trabalhos projetados foram construídos. A ciclovia que se encontrava paralisada e com sérios problemas de projeto também foi ajustada e concluída sem precisar devolver os recursos. O centro de eventos do idoso na Avenida Guarantã cujos recursos o município havia sido notificado para devolver porque as obras não eram executadas. A o prefeito fez gestão junto ao estado os recursos foram realinhados para o município as obras iniciaram e no final do ano chegou o restante dos recursos para concluir a obra. Resta fazer um ajuste com a empresa para a conclusão dos trabalhos. As reformas de todos os PSFs e do hospital municipal que se arrastavam por anos a fio foram todas concluídas. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que também se encontrava paralisada com sérios problemas estruturais e burocráticos tiveram os problemas solucionados as adequações feitas junto ao Ministério e a estrutura foi entregue a população funcionando o Centro de Especialidades e o Centro de reabilitação. As construções dos PSFs Santa Maria e Araguaia que também se encontravam se paralisadas tiveram os problemas solucionados, as obras foram concluídas e entregues a população. A casa do Italiano na Cotrel que também se encontrava paralisa e com sérios problemas foi concluída. O município disponibilizou os recursos necessários e a obra foi entregue a comunidade. “Uma obra publica paralisada é prejuízo para a construtora que tem que executar a obra, um grande transtorno para a administração pública em suas questões burocráticas e um sofrimento para a população que não recebe os serviços públicos com dignidade. Em nossa gestão estamos trabalhando arduamente para concluir todas as obras inclusive as que estavam a muitos anos paradas. Acredito que até o final deste ano de 2.020 a gente consiga colocar em dia toda essa situação”. Comentou o prefeito Érico Stevan Gonçalves. Assessoria