/ / Flamengo contrata atacante de Mato Grosso por mais de R$ 34 milhões

O Goiás Esporte Clube começou 2020 tendo uma grande baixa em seu elenco, mas um bom incremento em seus cofres. Isso porque o clube confirmou oficialmente que aceitou as propostas do Clube de Regatas do Flamengo e vendeu o atacante Michael, de 23 anos, nascido em Poxoréu (260 quilômetros de Cuiabá) por 7,5 milhões de Euros (R$ 34,1 milhões). Essa foi a venda mais cara dos 76 anos de história da equipe goiana e a sétima compra mais cara de um clube brasileiro.

O pagamento por parte do Rubro Negro será feito em três parcelas. A primeira será realizada já em fevereiro, a próxima em julho e a terceira em janeiro de 2021. A diretoria do Urubu e jogador assinaram vínculo contratual até 2024 e a revelação do futebol nacional receberá, inicialmente, cerca de R$ 400 mil mensais.

Em demoradas negociações, Goiás, Flamengo e representantes do atacante decidiram que o time goiano vendeu ao Mengão os 75% que tinha direito, o Goianésia manteve os 5% que tinha e o jogador cedeu para o clube carioca 5%. Dessa forma, o valor pago pelo Fla representará 80% dos direitos econômicos de Michael.

Agora, o jovem promissor é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana. Ele ainda precisa fazer exames médicos e só após as aprovações deve assinar de maneira oficial o contrato.

No clube ele terá que brigar por vaga com nomes de peso, como Gabigol, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, além do recém chegado Pedro Rocha. Ainda há especulações de que o Flamengo estaria em tratativas para contar com o atacante Pedro, de 22 anos, ex-Fluminense, que atualmente está na Fiorentina, da Itália. À época, a transação do jovem com a equipe italiana movimentou R$ 50,2 milhões.

Conforme Só Notícias já informou, o Corinthians foi o primeiro time a tentar comprar Michael. O Timão ofereceu ao Esmeraldino 5 milhões de Euros, cerca de R$ 22,6 milhões. O valor foi prontamente negado pelo time goiano e as tratativas foram paralisadas.

Com esse fator e também em decorrência da oferta maior do Flamengo, o Alvinegro acabou encerrando, esta semana, as negociações pelo jogador revelação do Campeonato Brasileiro de 2019.