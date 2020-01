/ / Federação divulga tabela do Campeonato Mato-grossense

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgou na tarde desta segunda-feira , a tabela detalhada com datas, horários e locais das quatro primeiras rodadas da 1ª fase do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi – Edição 2020.

O Estadual começa no próximo dia 21, terça-feira, com quatro jogos: Sinop x Araguaia, União x Mixto, Luverdense x Dom Bosco, e Operário x Poconé. Na quarta-feira (22), o Cuiabá enfrenta o Novo Mutum, às 20h10, na Arena Pantanal.

A segunda rodada acontecerá já no outro fim de semana. No sábado (25), o Mixto faz o clássico diante do Cuiabá, às 17h, na Arena Pantanal. Um pouco mais cedo, o Nova Mutum recebe o Luverdense, às 15h30, com local ainda a definir.

No domingo (26), três jogos fecham a rodada. No estádio Zeca Costa, o Araguaia recebe o Operário de Várzea Grande, às 15h30; enquanto, às 15h, o Poconé duela contra o União no estádio Neco Falcão. No mesmo horário, o Dom Bosco enfrenta o Sinop na Arena Pantanal com transmissão da TV Centro América.

As informações são da assessoria da FMF.