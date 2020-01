/ / Estadual começa 3ª feira e regulamento decreta queda de 2 equipes para série B

O Campeonato Mato-grossense deste ano repete a mesma forma de disputa de 2019. Cuiabá, Operário Várzea-grandense, União de Rondonópolis, Luverdense, Mixto, Dom Bosco, Sinop, Araguaia, Nova Mutum e Poconé Esporte Clube, vão se enfrentam em si, em turno único, classificando-se os oito primeiros colocados à próxima fase do campeonato.

O maior temor dos participantes, em especial os com pouco investimentos para reforços, é ser rebaixado à Segunda Divisão do Mato-grossense de 2021. Ao término da fase classificatória da competição, os dois últimos colocados descem para a divisão inferior.

Neste caso, descer é perder status e até mesmo recurso financeiro da cota pelo direto de transmissão da emissora detentora da cobertura ao vivo. A segundona é um torneio de acesso deficitário. São poucas as empresas que se interessam em investir nos clubes e até mesmo em placas nos estádios.

Recém-promovidos à elite, Poconé Esporte Clube e Nova Mutum, iniciam o Estadual com objetivo de se manterem na divisão. Isto é, prometem jogar para não voltar a Série B em 2021.

Outros clubes também vão começar o Estadual com o pensamento de não cair. Após três vezes vice-campeão estadual em 2016, 2017 e 2018, o Sinop Futebol Clube está em fase de reconstrução. Sob comando do técnico Marcos Birigui, o Galo do Norte tem o modesto projeto de estar entre os oito primeiros colocados. O Araguaia, representante da cidade de Barra do Garças, também visa sua permanência na elite.