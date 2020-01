/ / Dayse Brucieri revelou como passou a hora da virada: 'Sem calcinha'

"Gosto sempre de inovar. Então, a melhor cor de calcinha para se passar o réveillon é como viemos ao mundo, sem nada", disse a musa fitness

A musa fitness Dayse Brucieri protagonizou um ensaio sensual para finalizar 2019 da forma que mais ama: sorrindo e agradecendo, primeiro a Deus, segundo a família e os seguidores que sempre a acompanha.

Sobe as lentes do Danillo Fernandez, na incrível locação Casa do Barão, a loira posou de lingerie e mostrou o corpo sarado.

Em entrevista sobre qual cor de lingerie usar na virado do ano, Dayse confidenciou que todo réveillon opta por passar sem calcinha.

"Gosto sempre de inovar. Então, a melhor cor de calcinha para se passar o réveillon é como viemos ao mundo, sem nada. Ainda mais que branco não combina com lingerie nenhuma devido à transparecia", finaliza.

Por Vanessa haddad