/ / Conselho da Mulher repudia contratação de goleiro Bruno por time de MT e diz que ele não pode ser tratado como ídolo

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM/MT) divulgou uma nota de repúdio nessa quinta-feira (9) contra a possível contratação do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza pelo Clube Esportivo Operário Várzea-grandense, time com sede em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo Eliza Samudio, mãe de um filho dele. A entidade espera que a agremiação repense a decisão de integrá-lo ao elenco em respeito às mulheres.

O conselho ressalta que Bruno, à época do crime jogador do Clube de Regatas do Flamengo, foi condenado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

"Trata-se de alguém que demonstrou profundo ódio e total desrespeito às mulheres ao tratar dessa forma cruel e bárbara aquela que seria a mãe do seu filho", diz trecho da nota emitida pelo conselho.

A entidade ressalta que o futebol cria ídolos entre crianças e jovens, em processo de formação, e entende que tratar como ídolo alguém capaz de cometer um crime tão bárbaro é um fato bastante preocupante. "Mesmo tendo cumprido parte da pena pela morte de Eliza Samudio e tendo obtido na Justiça a progressão de regime para o semiaberto, a gravidade dos crimes cometidos por Bruno Fernandes impõe que ele seja tratado com mais rigor e não como se fosse um "ídolo" que merece ser disputado por clubes de futebol".

O conselho lembra que em dezembro, Cuiabá foi uma das cidades a receber a Campanha do Laço Branco, formada por homens que lutam pelo fim da violência contra a mulher e que menos de 30 dias após o lançamento da ação o Operário vai na contramão da campanha, tentando a contratação de alguém condenado pela Justiça por ter matado uma mulher.

Para o conselho, a contratação passa uma mensagem subliminar de que machismo e misoginia são práticas toleradas. "Isto, especialmente, no nosso país e estado onde os índices de mulheres que sofrem violência e morrem todos os dias por esse motivo estão entre os mais altos do mundo". O CEDM vai acompanhar o desdobramento do caso e espera que o clube desista da contratação.

Fonte: G1 MT