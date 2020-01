/ / Confira vagas para matriculas nas escolas e creches municipais

O ano letivo escolar terá início no próximo dia 10 de fevereiro e algumas famílias ainda tem crianças para matricular, as escolas da rede municipal estão com as seguintes disponibilidades de vagas:

Escola Municipal Sueli Olmira Pereira

1º ANO Vespertino 08 vagas

2º ANO Vespertino 01 Vaga

3º ANO Vespertino 03 vagas

6º ANO Matutino 07 Vagas

8º ANO Matutino 04 Vagas

9º ANO Matutino 06 Vagas

Escola Municipal Santa Marta

PRÉ I Vespertino 03 Vagas

PRÉ II Vespertino 01 Vaga

2º ANO Vespertino 01 Vaga

4º Ano Matutino 07 Vagas

5º ANO Vespertino 05 vagas

6º ANO Matutino 10 Vagas

6º ANO Vespertino 06 Vagas

7º ANO Matutino 02 Vagas





8º ANO Vespertino 01 Vaga

9º ANO Matutino 04 Vagas

Escola Municipal Darcy Ribeiro

7º ANO Matutino 01 Vagas

7º ANO Vespertino 01 Vagas

8º ANO Matutino 13 Vagas

8º ANO Vespertino 13 Vagas

9º ANO Matutino 01 Vagas

9º ANO Vespertino 13 Vagas

Escola Municipal Beija-Flor

PRÉ I Matutino 06 Vagas

PRÉ I Vespertino 11 Vagas

PRÉ II Matutino 03 Vaga

PRÉ II Vespertino 19 Vaga

1º ANO Vespertino 03 Vagas

2º ANO Matutino 09 Vaga

3º ANO Matutino11 Vagas

4º Ano Matutino 01 Vagas

5º ANO Matutino 06 vagas

5º ANO Vespertino 05 vagas





Escola Municipal 13 de Maio

1º ANO Vespertino 06 Vagas

2º ANO Matutino 04 Vagas

3º Ano Matutino 02 Vagas

4º ANO Matutino 02 Vagas

6º ANO Vespertino 05 Vagas

7º ANO Vespertino 05 Vagas

8º ANO Matutino 05 Vaga

9º ANO Matutino 08 Vagas









CMEI ARCO IRIS

Berçario Matutino 08 Vagas

Berçario Vespertino 07 Vagas

Maternal Matutino 07 Vagas





CMEI Tia TETÉ

Berçario Matutino 04 Vagas

Berçario Vespertino 06 Vagas

Maternal Matutino 03 Vagas

Maternal Vespertino 04 Vagas





CMEI Gente Miúda

Berçário Vespertino 01 Vagas

PRÉ I Matutino 06 Vagas





CMEI Gabriela Bedendo Torezzan

Berçário Matutino 04 Vagas