/ / Capturados mais 3 fugitivos da cadeia em Alta Floresta e polícia apura possível facilitação na fuga

O delegado municipal de Polícia Civil de Alta Floresta Vinicius de Assis Nazário, confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que Willian Wagner de Jesus, 18 anos, Richar Damião da Rocha Ribeiro, 21 anos, Thiago Lameira dos Santos, 23 anos, fugitivos da cadeia, foram recapturados, ontem à noite, em uma residência localizada no bairro Cidade Bela, pela Polícia Militar.

A casa seria de uma mulher que é investigada por tráfico de drogas e que também acabou presa com mais três pessoas que estavam no local. Porções de maconha também foram apreendidas. Ainda de acordo com o delegado, está sendo apurado se eles tiveram algum tipo de facilitação para conseguir cortar as grades e deixar a cadeia.

A fuga ocorreu na última quinta-feira. Vanilson Nunes de Souza foi o primeiro capturado. Ele acabou quebrando o pé ao pular do telhado da cadeia e foi encontrado, pelos policiais, a poucos metros da unidade pendurado em um pilar de concreto.

A secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária confirmou que a fuga ocorreu na quadra onde eles estavam em virtude de uma reforma nas celas da unidade. Os agentes encontraram parte da grade ferro serrada.

Ainda estão foragidos Rafael Gonçalves Placio, Igor Antônio da Costa Silva e William Wagner de Jesus.

Só Notícias/David Murba (foto: reprodução/cadeia)