/ / / Caminhão tem cabine destruída pelo fogo em rodovia de Mato Grosso

Um caminhão pegou fogo, ontem, no quilômetro 27 da BR-364. O Núcleo de Bombeiros Militar de Alto Araguaia informou que, no veículo, estava apenas o motorista, que não se feriu.

Para o combate às chamas no caminhão foram utilizados 2 mil litros de água da viatura Auto Bomba Tanque (ABT). As possíveis causas do incêndio foram falha no sistema de freio ou na parte elétrica, segundo a assessoria dos bombeiros.

O motorista informou que, após verificar o início das chamas, estacionou o caminhão no acostamento e buscou socorro. O incêndio, no entanto, consumiu a cabine e danificou parte do baú do caminhão. A Polícia Rodoviária Federal deu apoio no controle de trânsito.