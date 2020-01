/ / Bolsonaro quer candidato do 'Aliança' para vaga de MT ao Senado

Presidente Jair Bolsonaro quer um nome do Aliança pelo Brasil para disputar à vaga de Mato Grosso na bancada do senado, que ficou em desfalque desde a cassação de Selma Arruda (Podemos). O primeiro candidato do partido só deve disputar se a criança do partido acontecer em tempo.





De acordo com as informações são do site Poder360, a fala do presidente foi feita no sábado (18), durante um evento do Aliança pelo Brasil, que aconteceu em Brasília.





Selma Arruda perdeu o cargo de senadora no dia 10 de dezembro, após votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusada de caixa dois e abuso de poder econômico.





“A 1º porta nossa seria eleger um senador raiz Aliança”, disse ele no evento. Para isso, as lideranças precisam somar uma quantia menor que 491 mil assinaturas válidas até 4 de abril e protocolar o pedido junto ao TSE.





Um dos nomes que ganham força após a fala do presidente é do deputado federal Nelson Barbudo, que segue no Partido Social Liberal (PSL), mas que tem a intenção de compor o partido Aliança pelo Brasil.





Ele já declarou à imprensa que tem pretensão de disputar à vaga deixada por Selma, mas desde que tudo ocorra de forma natural e a pedido do presidente.

Da Redação