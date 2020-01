/ / Águas de Guarantã realiza obras de implantação da adutora de água tratada no Araguaia III

Iniciativa da concessionária deve beneficiar cerca de 1.300 residências





Os moradores dos bairros Araguaia I, II e II, 7 de Setembro e Recanto dos Pássaros já devem ter observado que a concessionária Águas de Guarantã do Norte realiza obras importantes com a implantação da adutora de água tratada do Araguaia III, são mais de 1.500 metros de extensão de rede que devem beneficiar diretamente cerca de 1.300 residências.





A ações da concessionária fazem parte de um pacote de obras que visa acompanhar o contínuo crescimento do município a fim de manter com regularidade e responsabilidade o fornecimento de água para a comunidade. A previsão é que a entrega dessa obra seja realizada até o final do mês de janeiro.





O supervisor da Águas de Guarantã do Norte, Alan de Souza, ressalta que com essa obra, o abastecimento tende a melhorar ainda mais. “Essa implantação gera um certo transtorno para a população, mas a concessionária tem se esforçado para minimizar todos os desgastes relacionados aos trabalhos, os transtornos passageiros, porém a melhoria é eterna com um aumento significativo na distribuição de água tratada”, destaca.





A água distribuída pela concessionária passa por diversas etapas de tratamento e um rigoroso controle de qualidade. A equipe do Laboratório de Monitoramento de Qualidade diariamente realiza análises, garantindo que atenda a todos os parâmetros previstos na legislação que determina os padrões de potabilidade da água para consumo humano exigidos pela Ministério da Saúde.





Assessoria de Comunicação Aegea MT