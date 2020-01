/ / / Adolescente de 13 anos é vítima de estupro coletivo durante festa de Réveillon

Uma adolescente de 13 anos registrou um boletim de ocorrências após ter sido vítima de um estupro coletivo, durante uma festa na madrugada de quarta-feira (1), em Várzea Grande. Ao todo, seis menores teriam cometido o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Conforme o apurado pela reportagem, a garota estaria em uma festa de Réveillon em um clube próximo de uma faculdade particular da cidade. Ela teria feito uso de bebida alcoólica e acordou no outro dia sentindo dores e com as roupas rasgadas.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência em que a menor de idade teria sido vítima de abuso. Foi requisitado exame de corpo delito da adolescente, que recebeu auxílio psicológico também.



O caso deverá ser encaminhado para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande e também à Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), uma vez que os suspeitos também são menores de idade.

Fonte: Olhar Direto