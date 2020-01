Rose Velasco | SES-MT

Os Hospitais Regionais, administrados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), receberam investimento em contratação de trabalhadores nas mais diversas áreas especializadas. Foram realizados processos seletivos em caráter emergencial para que nenhuma atividade deixasse de ser realizada.

A ação visou o provimento imediato e constituição de cadastro de reserva para futuras e eventuais substituições, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público apresentado pelas unidades hospitalares, representando aproximadamente o quantitativo de 1.500 contratações via Processo Seletivo.

“Os processos seletivos simplificados nas Unidades Hospitalares sob gestão Estadual visaram à regularização, admissão e contratação de profissionais para composição da força de trabalho na área assistencial. Isso foi fundamental para a reorganização dos Hospitais Regionais”, destacou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Ao longo de 2019, a SES-MT realizou a contratou profissionais para atuarem em sete Hospitais Regionais e para prestarem serviços médicos no Sistema Penitenciário da Secretaria estadual de Segurança Pública (SESP-MT) , com cinco vagas distribuídas para os municípios de Cuiabá (1), Rondonópolis (1), Sinop (2) e Juína (1). E, diante da Requisição Administrativa que possibilitou a gestão do denominado Hospital Estadual Santa Casa , houve a contratação direta e emergencial de profissionais, para reabertura e funcionamento dos serviços 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).