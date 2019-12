/ / Vasco vence, afunda o Cruzeiro e garante Sul-Americana

O Vasco fez o dever de casa e venceu por 1 a 0 Cruzeiro, nesta segunda-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 47 pontos, acabaram com o risco de degola no Campeonato Brasileiro e se consolidou na zona de classificação para a Sul-Americana. Já os mineiros, com 36, seguem entre os últimos e podem ser rebaixados na próxima rodada.

Os cariocas começaram melhor o primeiro tempo e marcou logo aos nove minutos, com Guarín. O Cruzeiro só ameaçou na etapa final, mas pecou nas finalizações.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Bahia, na quinta-feira, em Salvador. Já o Cruzeiro vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo dia.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)