/ / Transferidos para Cuiabá adolescentes acusados matar cadeirante em Guarantã do Norte

Dois adolescentes, de 16 anos, apreendidos acusados de assassinarem Ademilton da Penha Soares, 45 anos, em uma residência, na rua São Pedro, no bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT foram transferidos, ontem, para um Centro Socioeducativo em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, os adolescentes foram identificados e posteriormente representados pelo delegado Waner dos Santos Neves para internação provisória, que foi expedida pelo Poder Judiciário.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Ademilton da Penha era cadeirante e foi encontrado morto no quarto com pauladas na cabeça. O irmão dele contou aos policiais que Ademilton morava sozinho no local e já havia recebido ameaças de morte de um homem.