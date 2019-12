/ / Sinop apresenta novo escudo e terá “fusão” com equipe de futebol americano

A diretoria do Sinop Futebol Clube apresentou, neste sábado, por meio da página oficial no Facebook, o novo escudo do Galo. A identidade visual foi desenvolvida por uma agência de publicidade do município.

Outra novidade para os torcedores foi anunciada pelo Sinop Coyotes, equipe de futebol americano que representa o município há mais de uma década. A página oficial do clube comunicou, também neste sábado, que irá se fundir com o Sinop Futebol Clube, com o “objetivo de somar esforços, torcidas e apoios para ambas atividades”.

O Coyotes não detalhou como será a parceria na prática. Ressaltou apenas que “com o aporte do Sinop Futebol Clube juntamente com nossa sede e garra de verdadeiros Coyotes que somos teremos muito mais força para enfrentarmos nossas batalhas”.

Pelo Campeonato Mato-grossense de futebol do ano que vem, o Sinop já tem sua trajetória de confrontos definida. O Galo poderá contar com o apoio de sua torcida jogando no Gigante do Norte em 5 oportunidades, enquanto as outras 4 partidas da competição acontecem fora de casa. Dos confrontos marcados na tabela inicial da Federação Mato-grossense de Futebol, apenas o da estreia e o da despedida da fase de grupos já tem datas determinadas.

Na primeira rodada, dia 21 de janeiro, o Sinop recebe, em casa, o Araguaia, às 20h10. Já o segundo confronto do Galo está previsto para acontecer na Arena Pantanal, contra o Dom Bosco.

Após isso, o Galo volta a jogar diante de sua torcida contra o Poconé. Já em disputa válida pela quarta rodada, o Sinop viaja até Rondonópolis, onde encara o União, no estádio Luthero Lopes. O quinto embate será contra o Cuiabá, também fora de casa, na Arena.

Depois de dois confrontos fora, o Sinop também terá sequência de dois jogos perto de sua torcida. Na sexta rodada será contra o Mixto e, em seguida, o Galo recebe o rival Luverdense.

Pela oitava partida, o time sinopense encara, como visitante, o Nova Mutum. Ainda não há definição da cidade e estádio que o jogo acontecerá. Encerrando a fase de grupos, no dia 15 de março, o Sinop mede forças com Operário Várzea-grandense, em casa.

Com encerramento da primeira fase, os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de finais, que até o momento contam com três “datas bases”, que são os dias 22, 25 e 29 de março. Os vencedores passam para as semifinais, que têm previsão de acontecer nos dias 1º, 5 ou 12 de abril. A grande final também tem três possíveis datas, que são 19, 22 e 26 de abril.

A assessoria da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) informou, ao Só Notícias, que a tabela completa deve sair somente no próximo ano.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação)