/ / Setasc doa 400 kg em alimentos, produtos de limpeza e higiene a entidades filantrópicas

Doações foram possíveis através de parceria da Secretaria com o Ipem

Quéren-Hapuque | Setasc-MT

As entidades filantrópicas Pastoral dos Migrantes e Escola Espírita Irmão Praieiro receberam na sexta-feira (29.11) cerca de 400 quilos de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. A inciativa foi realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT).

Na Pastoral dos Migrantes, estão acolhidas 110 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, que sobrevivem das doações. Fugindo da crise socioeconômica e política na Venezuela, o casal Leidismar Gonzales e Angel Gonzales, chegou recentemente em Cuiabá e foi amparado pela entidade. Desempregados e com dois filhos para criar, eles viram a necessidade de buscar qualidade de vida e oportunidade de emprego no Brasil.

“Chegamos aqui na Pastoral e fomos muito bem recebidos. Temos muita ajuda com comida e fraldas. Estamos agradecidos pelas doações do Governo do Estado, que vão auxiliar muito com as crianças e com minha bebê que está chegando”, externou Leidismar.

A secretária-executiva da Pastoral, Lorena Sanchez, afirmou ser importante a conscientização dos órgãos públicos e privados em relação às doações voltadas para este público.“Tendo essa conscientização de contribuição do Estado e dos empresários conseguimos nos manter. A nossa despesa é diária, além dos adultos, temos as crianças. Toda ajuda é bem-vinda”, disse.

Outra entidade beneficiada com os produtos doados, foi a Escola Espírita Irmão Praieiro, que faz parte de uma rede de escolas espíritas vinculadas à Associação Espírita Wantuil de Freitas. Atualmente a escola atende cerca de 190 crianças do maternal ao 5º ano.

“Estamos com a despensa vazia e esses produtos, principalmente, os alimentos, chegaram em boa hora”, pontuou Genilia Godoes, diretora da unidade desde 2004.

A secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva da Setasc, Rosineide Porcionato, falou da atuação da pasta com a doação.

“Estamos sempre atendendo ao pedido da primeira-dama Virgínia Mendes, que tem um olhar sensível para nossas entidades. Poder auxiliar na educação das crianças e na vida dos migrantes é gratificante. Espero voltar em breve para ajudar essa e outras comunidades carentes”, destacou.

Cadastro

A Setasc solicita que as associações, instituições e organizações do terceiro setor (organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público) que, porventura tenham interesse em ser parceiras da pasta, atualizem seus cadastros.

As entidades devem informar como fazem o atendimento ao público-alvo, o número de pessoas atendidas, cidade, endereço e última visita realizada ao público que atende. Em um segundo momento, caso venha a ocorrer a celebração de convênios, a Setasc solicitará também a situação legal da instituição.

Como atualizar os dados

Instituições e/ou associações interessadas em atualizar os dados ou fazerem parte deste banco da Setasc devem mandar um e-mail para o endereço: gabinetesac@setasc.mt.gov.br/ colocar no título “Atualização Cadastral – Nome da entidade”.

Outras duas opções: ligar no telefone (65) 3613-4705 ou ainda procurar a Setasc e atualizar pessoalmente. O endereço da Setasc é Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.