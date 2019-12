/ / Sesp deflagrou operação para reduzir acidentes em Guarantã do Norte e Região

Ação amplia trabalho preventivo e repressivo em cinco municípios, onde ocorrências chegaram a dobrar em 2019

Hérica Teixeira | Sesp-MT

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) deflagrou, na quarta-feira (04.12), a operação integrada “Vias Seguras” nos municípios de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Novo Mundo. A ação visou ampliar o trabalho preventivo e repressivo quanto as ocorrências de trânsito.

A Região Integrada de Segurança Pública (Risp), de Guarantã do Norte, registrou aumento de acidentes, segundo dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceac), da Sesp. Nos primeiros dez meses deste ano foram registrados 22 acidentes com lesão corporal, enquanto no mesmo período do ano passado foram 10 ocorrências.

Ainda no período foram contabilizadas 10 mortes no trânsito contra oito casos em 2018. O número de acidentes calculado tem como base os registros feitos por meio de confecção de boletim de Ocorrência.

O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Victor Fortes, disse que ação é importante para conter o aumento de acidentes na região. “Neste primeiro momento vamos reforçar as ações preventivas e repressivas nos municípios que compõem a Risp 15. Mas já iniciamos as tratativas junto às unidades competentes para contemplarmos estas cidades nas operações Lei Seca já para o próximo ano”, enfatiza.

Além da cidade de Guarantã do Norte, fazem parte da Risp os municípios de Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

A operação integrada é coordenada pela Secretaria Adjunta de Integração Operacional (Saiop), da Sesp por meio das unidades das forças de segurança: Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Politec e Detran.