/ / Representantes de Mato Grosso estreiam na Copa São Paulo na próxima semana

O União de Rondonópolis e o Cuiabá estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior na próxima semana. Os próximos dias devem ser de treinamentos e a viagem das equipes está programada para dia 31. O Colorado ficou no grupo 17 e os jogará em Araraquara, no estádio Fonte Luminosa. O primeiro confronto será dia 2, diante da equipe do Palmeiras, às 21h30. O segundo está marcado para o dia 5, às 13h45, contra a Ferroviária (SP). Já o último embate acontece contra o Petrolina-PE, no dia 8, às 19h15.

O União será comandado pelo treinador Edmar Figueiredo. O clube garantiu vaga para o campeonato após sagrar-se campeão do mato-grossense sub-19.

Já o Cuiabá estreia na competição nacional no dia 3, às 15h15, contra o Juventude (RS) na cidade de Cravinhos, no estádio JD Martins. Pela segunda rodada, dia 6, a equipe mede forças com o Comercial (SP), às 15h. O encerramento da primeira fase será no dia 9, às 13h, diante do Desportiva Perilima (PB). O clube está no grupo 12.

Eduardo Henrique será o técnico da equipe e conta com a base do time sub-19 que foi vice-campeão Estadual e também vice-campeão da Copa FMF.

A Copa São Paulo reunirá 128 equipes, divididas em 32 grupos de 4 clubes cada. A competição é responsável por revelar grandes jogadores para o futebol nacional e internacional.