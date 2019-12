/ / PT avalia nomes de Abicail, Rosa Neide e Valdir Barranco para disputa ao Senado

O Partido dos Trabalhadores (PT) pretende apresentar nas próximas semanas um nome para disputar a eleição suplementar para o Senado que deverá ocorrer até junho do ano que vem.





Entre os nomes estão o ex-deputado federal Carlos Abicalil, a deputada federal Rosa Neide (PT) e o deputado estadual e presidente regional da sigla, Valdir Barranco.





apurou, as discussões já estariam avançadas com os 3 postulantes à vaga. Abicali foi deputado federal pelo PT entre 2003 e 2010, ano em que se candidatou ao Senado e acabou ficando em terceiro lugar, atrás de Pedro Taques (PSDB) e Blairo Maggi (PP). Conforme oapurou, as discussões já estariam avançadas com os 3 postulantes à vaga. Abicali foi deputado federal pelo PT entre 2003 e 2010, ano em que se candidatou ao Senado e acabou ficando em terceiro lugar, atrás de Pedro Taques (PSDB) e Blairo Maggi (PP).









Barranco colocou o seu nome à disposição da legenda, visando representar a agricultura familiar e polarizar com o agronegócio, que já trabalha com 4 pré-candidatos: Carlos Fávaro (PSD), Adilton Sachetti (PRB), Nislon Leitão (PSDB) e o presidente da Aprosoja Mato Grosso e vice-presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan.





O terceiro nome que os petistas avaliam é Rosa Neide, eleita deputada federal no ano passado com mais de 51 mil votos. Ligada a Educação, Rosa Neide foi secretária de Estado de Educação (Seduc), é considerada "herdeira política" de Abicalil e do ex-deputado federal Ságuas Moraes.





A sigla pretende contar com a presença do ex-presidente Lula no lançamento da pré-candidatura da legenda para o Senado.





Nova eleição

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso deverá convocar nova eleição para a vaga deixada pela senadora cassada Selma Arruda (Pode). Na última terça-feira (10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o recurso de Selma e manteve a sua cassação por caixa 2 e abuso de poder econômico. Foram 6 votos a 1 para manter a cassação. Selma poderá recorrer da decisão.





No entanto, o julgamento determinou a execução imediata da cassação, que ocorrerá após a publicação do acórdão e a notificação da Mesa Diretora do Senado. Por Pablo Rodrigo