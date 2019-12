/ / Projeto meu Guri, meu Bairro realiza ação solidaria para aluno

No sábado (07/12/19), foi realizado jogos amistoso, com uma escolinha da cidade de Matupá, em várias categorias, onde a garotadas, puderam mostrar suas habilidades com a bola e também de realizarem uma ação solidarias, com a ajuda de duas professoras, das escolas Inovação e escola Estrelinha, muitas das crianças assistidas pelo projeto, fizeram a doação de alimentos que, foi entregue para um colega do projeto.