/ / Prefeitura no Nortão abre concurso com salários de até R$ 18, 9 mil

A prefeitura de Ipiranga do Norte (150 quilômetros de Sinop) abriu concurso público para preencher 24 vagas efetivas imediatas na administração municipal. Os salários chegam a R$ 18,9 mil e há oportunidades para profissionais com diversos níveis de escolaridade.

O certame visa o preenchimento dos cargos de agente de fiscalização, agente administrativo, agente de fiscalização sanitária, cirurgião dentista, médico, motorista de ambulância e professor pedagogo.

As inscrições serão recebidas entre os dias 6 de janeiro e 6 de fevereiro, mediante pagamento de taxas de R$ 50 (nível fundamental), R$ 90 (médio) e R$ 130 (superior). As provas objetivas para todos os cargos serão aplicadas no dia 1º de março.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que circulou nesta sexta-feira.