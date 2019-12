/ / Prefeitura de Matupá abre 21 vagas em seletivo para contratação imediata

A prefeitura de Matupá (209 quilômetros de Sinop) abriu hoje edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 21 pessoas para profissionais de nível médio. O certame é de responsabilidade da secretaria Municipal de Administração e Comissão Organizadora.

As vagas são para o cargo Agente de Inspeção Sanitária. O salário ofertado é de R$ 1,1 mil para trabalhar 40 horas semanais. De acordo com o edital, além de possuir ensino médio completo os candidatos devem ter certificado de curso de informática.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 9 e 20 deste mês, exclusivamente no (site) da prefeitura de Matupá, na opção “pré-cadastro do candidato”. Não consta cobrança de taxa.

Os candidatos serão avaliados por meio de realização de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 12 de janeiro.

O seletivo terá validade de dois anos, não podendo ser prorrogado.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação/arquivo)