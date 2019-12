/ / Prefeitura de Guarantã do Norte concedeu menção honrosa para policiais Civil

Após ter entregue menção Honrosa para os Policiais Militares de Guarantã do Norte/MT, agora foi a vez do Prefeito Érico Stevan, agraciar, os membros da Policia Civil do Município com o Título de Menção Honrosa, pelos bons trabalhos que a corporação vem desempenhando a frente da segurança pública de Guarantã do Norte.





A Cerimonia aconteceu na última sexta-feira(29/11/19), nas dependência da Universidade Aberta do Brasil – UAB, e contou com a presencia de autoridades, como o prefeito, representante da Câmara de vereadores e da Policia Milita.





Dezenove membros da Polícia civil, como Delegados, escrivães e policiais, receberam o certificado de Menções honrosas, dada pelo reconhecimento pelo bom trabalho prestado a comunidade referente a segurança.





Segundo a Policial Militar Poliana Schrammel, foi com muita emoção que ela, juntamente com seus colegas de trabalho, receberam a homenagem e isso demonstra a satisfação da população de bem, com os trabalhos prestado pela polícia civil frente a segurança, está sendo valorizado. “O prefeito representa como um todo a população em geral e isso para nós é muito gratificante, com isso só nos dá mais ânimo para continuar fazendo os nossos trabalhos”, disse a Policial.





Em seu discurso o delegado Waner dos Santos Neves fez um relato sobre os trabalhos desenvolvido a frente da segurança Pública, onde ele disse que eles lutam contra uma organização criminosa insistem em implantar no município e que ele e seus comandados lutam dia e noite, muitas das vezes com carga de trabalhos, muito além, do que é permitido, com condições de trabalhos menores que as ideais, efetivo super reduzido, mas nem estes problemas fez com que ele e seus comandados desanimassem, muito pelo contrário.





Segundo o delegado este ano de 2019, houve uma queda acentuada na criminalidade, principalmente nas questões dos furtos, roubos e homicídio. Várias prisões foram feitas, referentes a drogas. “Eu trato o tráfico como um câncer e vou combater enquanto estiver a frente da polícia Judiciaria Civil aqui do Município, porque é o tráfico de droga que é o percursor de outros crimes, estou muito feliz com a homenagem”, relatou o delegado de Polícia.





O prefeito Érico Stevan, administrar uma cidade que investe tanto na área educacional, da saúde e também na segurança pública, já que Guarantã é uma cidade que vem crescendo o exemplo é que, no nono mês consecutivo, foi a cidade que mais gera emprego no norte do estado e que atrai empresas investimento, uma cidade assim tem de ter segurança. “Quero parabenizar a todos os policiais civis, tanto da delegacia municipal, regional, corpo de bombeiro e politec”, parabenizou o executivo.





O prefeito ainda destacou que a Policia Civil vem trabalhando e com isso vem deixando um trabalho com ar de segurança à sociedade, e o importante que a população está se sentindo segura, por isso nada, mais que justo homenageá-los.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias.