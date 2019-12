/ / Prefeito prevê mais de 50 mil pessoas no réveillon em Matupá

O prefeito de Matupá (209 quilômetros de Sinop), Valter Miotto, previu, há pouco, ao Só Notícias, que mais de 50 mil pessoas são esperadas para a festa de réveillon, considerada um dos mais tradicionais da região Norte de Mato Grosso. A estrutura está sendo montada com praça de alimentação e mais de 220 seguranças particulares foram contratados, além da Polícia Militar que atuará no local. Também será montado box para atendimento pré-hospitalar e ambulâncias serão disponibilizadas além de guarnição do Corpo de Bombeiros.

“Será uma mega festa. É uma das maiores do Estado. Além da nossa população, queremos toda a região aqui. Preparamos tudo. Tem uma mega estrutura com segurança reforçada, é uma festa familiar para todos”, acrescentou o prefeito.

Os sertanejos João Lucas e Marcelo foram contratados pela prefeitura O evento é realizado anualmente no Complexo Turístico dos Lagos. Eles ficaram nacionalmente conhecidos após o jogador Neymar comemorar seu 100º gol pelo Santos com a coreografia da música “Eu quero tchu, eu quero tcha”, em 2012. No ano passado, a dupla passou por uma reformulação após Marcelo Martins decidir seguir carreira solo e cantar suas composições românticas. Já João Lucas encontrou novo parceiro e manteve o nome original da dupla.

Conforme Só Notícias já informou, o cantor sertanejo Adair Cardoso também será uma das principais atrações do réveillon de Matupá. Para apresentação do artista serão investidos R$ 35 mil. Além disso, terá show com uma banda.

As músicas mais conhecidas de Cardoso são “Que se Dane o Mundo”, que foi tema da 18ª temporada de Malhação. “Coração Adolescente” , “Coração de Quem Ama” “Chora Coração”, “Enamorado” participação de Claudia Leitte, “Disco Voador, com participação de Arthur Danni, “Praia e Sol” “Faculdade do Amor” e “Havaianas” com participação de Wesley Safadão, em 2016.