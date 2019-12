/ / PM apreende 187 kg de pescado e apetrechos de pesca predatória

Policiais militares apreenderam nesta quinta-feira (12.12) em Barão de Melgaço e Distrito da Guia, 187 quilos de pescado de várias espécies.

A primeira ocorrência foi registrada na Vila Recreio, em Barão de Melgaço. A equipe da Força Tática estava em patrulhamento quando viu um veículo Fiat Pálio preto, na estrada. Foi solicitada ordem de parada, que o motorista não obedeceu. Poucos metros depois, ele parou o carro e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo localizado. Dentro do veículo foram encontrados 180 quilos entre pintado, cachaça e jau em filé. O carro foi apreendido.

No distrito da Guia, os policiais estavam em ronda quando viram J.S.S. (54), em uma bicicleta carregando apetrechos de pesca. Na abordagem, foram apreendidos sete quilos de pescado, espécie não revelada. Foram emitidos os autos de inspeção e apreensão.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

Por Maricelle Lima Vieira | PMMT