/ / Operário Várzea-grandense já tem 5 inscritos para o campeonato mato-grossense

O Operário Várzea-grandense já está se articulando para disputar o Campeonato Mato-grossense e regularizou cinco jogadores no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar o título de campeão estadual 2020 e já acertou a contratação do goleiro Igor Rayan, que defendeu o Operário Várzea-grandense, ano passado e retorna ao clube. O jogador, de 26 anos, foi formado na base do Cruzeiro e tem passagens pelo América Mineiro, Linense, Tupynambás, Boa Esporte e Horizonte.

Também estão na equipe várzea-grandense os zagueiros Marlon Lopes de Souza, de 22 anos, que já defendeu o Mixto, Democrata, União Luziense e América Mineiro, ambos de Minas Gerais e Anderson Mauro Vitor Alves, de 26 anos que esteve no São Carlos e Guarani (SP), Boa Esporte (MG), Atlético Goianiense (GO) e Volta Redonda (RJ). O volante Paulo Henrique Araújo Borges, o “Paulinho”, de 21 anos, que defendeu o Dom Bosco, Goiânia e Jaraguá , ambos de Goiás também já faz parte oficial da equipe.

O Operário também vai disputar a Copa do Brasil 2020, por ter ficado em segundo lugar no Estadual. Também representaram Mato Grosso, o Cuiabá – campeão da Copa Verde 2019, Luverdense – campeão da Copa FMF-, além do União, terceiro colocado do Estadual.

O Chicote da Fronteira estreará contra o Poconé, em 21 de janeiro, às 20h10, no estádio Dito Souza.

Só Notícias/David Murba (foto: arquivo/assessoria)