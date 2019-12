/ / O que se sabe sobre avião militar chileno que desapareceu com 38 a bordo a caminho da Antártida

Um avião militar com 38 pessoas a bordo desapareceu a caminho da Antártida, segundo informou a Força Aérea do Chile.

A aeronave C-130 Hercules decolou de Punta Arenas, no Sul do Chile, às 16h55 do horário local, e os operadores perderam contato logo após as 18h.

Entre os desaparecidos, estão 17 tripulantes e 21 passageiros.

Eles estavam viajando para fornecer apoio logístico a uma base militar na Ilha Rei George, na Antártida. Uma missão de busca e salvamento foi acionada.

O oficial da Força Aérea Eduardo Mosqueira disse à imprensa local que o avião não ativou nenhum sinal de socorro.

Mosqueira disse que não há registro de nenhuma falha anterior na aeronave.

A Força Aérea chilena informou que o avião havia percorrido 450 milhas de sua viagem de 770 milhas quando o contato foi perdido, o que o situava na Passagem de Drake.

Essa área conecta os oceanos Atlântico Sul e Pacífico Sul e é conhecido por condições climáticas traiçoeiras. No entanto, a Força Aérea do Chile disse que o clima local estava bom no momento do desaparecimento do avião.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse em uma mensagem no Twitter que estava "consternado" com a perda e estava monitorando a situação da capital chilena, Santiago.

O Chile controla mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados de território antártico, na fronteira com terras reivindicadas pelo Reino Unido e Argentina. Dentro deste território, ele opera nove bases.