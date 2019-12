/ / Nova Mutum já treina para o Campeonato Mato-grossense com 20 atletas no elenco

A cidade de Nova Mutum, que já tem glórias estaduais no futsal com diversos títulos, se prepara para novos passos, agora no futebol profissional. O Nova Mutum Esporte Clube conquistou o acesso inédito para a primeira divisão do Campeonato Mato-grossense e já prepara o time para a estreia dia 22 diante do tricampeão consecutivo, Cuiabá, dia 22 de janeiro na Arena Pantanal.

O elenco do Nova Mutum já se apresentou ao técnico Dema e está composto, por enquanto, com 20 atletas, sendo nove remanescentes do grupo que jogou a segunda divisão, incluindo o atacante Irapuã, artilheiro da competição, e 11 novos jogadores.

Mesmo com a reforma, o time treina no campo do estádio municipal, que receberá arquibancadas, vestiários, cabines de transmissão, acessos, portaria, iluminação e muro no entorno.

Este ano, o Nova Mutum teve que mandar seus jogos no estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde. Para o Campeonato Mato-grossense, garante o secretário municipal de Esportes, Toshio Takagui, os mandos de jogos serão em casa.

“O Campo seguirá atendendo nossos projetos da área de esportes, bem como nossos campeonatos municipais. Além disto, o Nova Mutum Esporte Clube poderá mandar seus jogos aqui”, garantiu.

O Nova Mutum foi campeão estadual da segunda divisão deste ano. Classificou-se para o Campeonato Mato-grossense ao vencer o Cacerense na semifinal e o título ao bater o Poconé na decisão.