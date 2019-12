/ / Na Espanha, brasileiro Augusto Galvan marca seu primeiro gol e comemora classificação na Copa do Rei

Titularidade, gol e classificação. Logo em sua primeira partida como titular pelo Cultural Leonesa, da Espanha, Augusto Galvan fez bonito. O brasileiro teve participação direta na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Las Rozas, pela Copa do Rei.





Com motivos de sobra para comemorar, o jogador valorizou o resultado e a vaga para a segunda fase do torneio. “Muito feliz com a oportunidade de ser titular e também por conseguir ajudar em campo meus companheiros. Com certeza foi um momento especial, meu primeiro gol aqui no clube e logo num jogo importante como esse. Estou bastante motivado e confiante para seguir contribuindo da melhor forma. Nossa equipe vem numa sequência boa de vitórias e vamos trabalhar para continuar nesse ritmo”, destacou o jovem de 20 anos, que está emprestado pelo Real Madrid ao Cultural Leonesa, clube que disputa a terceira divisão da Espanha.



Vice-líder na liga nacional, a equipe do brasileiro é uma das candidatas ao acesso. Apenas três pontos separam o time de Augusto Galvan do Unión Deportiva Logroñés, líder da competição.





No domingo (22), o Cultural Leonesa enfrenta o Osasuna B, em confronto importante pelo campeonato nacional. “Estamos na zona de classificação para os playoffs, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente, temos essas últimas rodadas do turno e todo o returno para jogar. É manter o foco e pensar jogo a jogo, um passo de cada vez”, finalizou.

Foto: Divulgação/Cultural Leonesa

