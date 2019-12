/ / Mulher é presa acusada de tráfico de drogas e marido foge da polícia

Uma mulher, de 21 anos, foi presa pela Polícia Militar acusada de tráfico de drogas, em uma residência, no bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ontem à noite. O marido dela, de 27 anos, conseguiu fugir da abordagem dos policiais pulando o muro do imóvel.

De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, na casa foram apreendidas diversas porções de droga, meio tablete de maconha e uma balança.

A prisão e apreensão ocorreram após o acusado ser visto pelos policiais entrando no imóvel e jogando uma sacola com um pedaço de maconha. Ao entrar no local, os militares encontram o restante da droga e a mulher informando que o suspeito já havia pulado o muro para fugir.

A acusada foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Já o homem também deve ser indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)