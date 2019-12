/ / Liverpool vence revanche contra Flamengo e é campeão mundial

O Flamengo lutou mas não conseguiu superar o Liverpool e foi derrotado por 1 a 0, na prorrogação, neste sábado (21), em Doha, perdendo a chance de conquistar o bi do Mundial Interclubes.





O brasileiro Firmino fez o gol da equipe inglesa, que descontou a derrota sofrida para o Fla na final de 1981, conquistando este título pela primeira vez. Agora, o time inglês volta suas atenções para a Premier League, que lidera em busca de seu primeiro título desde que a competição foi implementada, em 1992.

A maior parte jogo foi movimentada e equilibrada, com o Liverpool pressionando tanto no início do primeiro como do segundo tempo. O Fla soube reagir e tocar a bola, dificultando a vitória do time comandado por Jurgen Klopp. Mas, na parte final, caiu de produção e cedeu espaço para o poderoso adversário.





No fim, foi difícil para o time carioca segurar o estilo de jogo do Liverpool, que buscava muito os lançamentos para os seus três atacantes, Salah, Firmino e Mané, pressionarem com velocidade.