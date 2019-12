/ / Hyoran avalia terceira temporada no Palmeiras

Fim de ano e momento de avaliação. É o que faz Hyoran. Meia-atacante do Palmeiras, ele confessa que esperava mais de 2019. A lamentação, no entanto, vira combustível para já pensar na próxima temporada.





Desde que desembarcou no Verdão, em 2017, Hyoran acumula um total 61 partidas, 11 gols e 12 assistências. Conseguiu ajudar mais em 2018, quando atuou em 34 partidas, anotou oito gols, seis assistências e foi peça importante do time campeão brasileiro. Neste ano de 2019, o camisa 28 acumulou 20 jogos, com duas bolas na rede e cinco assistências. “Não vou falar que foi um ano bom, nem pra mim nem muito para o Palmeiras. Eu queria ter jogado muito mais, me sentia preparado, pronto.





Mas é difícil, faz parte. As vezes você só ganha alguns minutos, é do jogo. Como eu disse não foi o que eu queria, mas isso serve de combustível pra mim. Quero 2020 como meu ano”, afirmou o jogador.





Hyoran, agora, descansa alguns dias em casa. Ele perdeu as últimas rodadas do Brasileirão ao optar antecipar uma simples cirurgia de desvio de septo. “A gente já sabia que teria que fazer e antecipou pra ganhar tempo, pensando em 2020 já. Foi algo bem simples, tranquilo. Já estou em casa, curtindo meus filhos e minha esposa, descansando. Em breve já volto aos treinos e meu foco é ter 2020 como o meu ano como eu falei”, finalizou o jogador.

Foto: Cesar Greco - Palmeiras

Assessor de Imprensa