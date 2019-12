/ / Guarantã do Norte gera mais empregos no extremo norte pelo 11º mês consecutivo

Guarantã do Norte/MT, segue se destacando na geração de novos postos de trabalho co m carteira assinada no extremo norte de Mato Grosso. Segundo dados do CAGED pelo 11º mês consecutivo o município tem saldo positivo na geração de novos postos de trabalho, em novembro foram gerados 130 novos postos de trabalho. No acumulado do ano já são 569 novos postos de trabalho gerados.





O município vem se destacando como maior gerador de novos postos de trabalho no extremo norte do estado com 569 novos postos de trabalho com carteira assinada. Seguido de Confresa 383; Colíder 313; Alta Floresta 304; Peixoto de Azevedo 210; Aripuanã 191; Matupá 163; Marcelândia 152; Juína 140; Vila Rica 123; Nova Bandeirantes 118; Juara 108 e Colniza 108.





Em Guarantã do Norte as novas oportunidades de trabalho foram geradas nas seguintes atividades: Alimentador de Linha de Produção 166; Vendedor de Comercio Varejista 47; Açougueiro 35; Professor de Ensino Superior na área de Didática 23; Vigilante 21; Faxineiro 18; Desossador 17; Trabalhador Agropecuário em Geral 14; Repositor de Mercadorias 14; Atendente de Farmácia 14.





Mais uma vez o prefeito Érico comemora o resultado e destaca que o município está no caminho certo para o desenvolvimento. “Somos um município empreendedor com uma classe empresarial empreendedora que precisa ser incentivada. Nossa parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial aliada ao trabalho intenso que temos feito para atrair novos investidores para o nosso município estão dando resultado. Tenho certeza que o ano de 2020 será ainda melhor se Deus quiser.