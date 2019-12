/ / Governo repassa R$ 7,1 milhões aos municípios de Mato Grosso

Recursos são relativos à competência de novembro de 2019 e contemplam cinco programas vigentes no Estado

Ana Lazarini | SES-MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), efetivou o repasse de, aproximadamente, R$ 7,1 milhões aos Fundos Municipais de Saúde nesta terça-feira (10.12). O valor total é relativo a cinco programas vigentes no Estado e, com a transferência dos recursos, a gestão estadual segue em dia com os repasses do atual exercício.

De acordo com informações da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, as transferências são referentes à competência de novembro de 2019.

“Neste ano, a Secretaria de Estado de Saúde está absolutamente em dia com os repasses via Fundos Municipais, estimados em R$ 35 milhões por mês. O Governo do Estado reitera a rigorosidade nos repasses daquilo que é de sua responsabilidade e faz um grande esforço para repassar, ainda este ano, tudo aquilo que é competência de 2019”, declarou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Do total repassado, R$ 4,8 milhões foram destinados exclusivamente ao custeio dos Serviços da Atenção Primária dos 141 municípios mato-grossenses. O repasse auxiliará nas atividades das Unidades de Pronto-Atendimento e Postos de Saúde das cidades contempladas.

No que se refere ao desenvolvimento e implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, a Secretaria repassou R$ 811,5 mil; o valor foi dividido entre 123 municípios.

A SES-MT ainda transferiu o montante de R$ 808,6 mil para os serviços de Assistência Farmacêutica , prestados em novembro, nos 141 municípios. Já no que se refere ao Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental, foi repassado um valor na ordem de R$ 375 mil, dividido entre 113 cidades.

A gestão estadual também dividiu o total de R$ 332,3 mil entre os 10 municípios que oferecem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Brasnorte (R$ 8.531,25), Campo Novo do Parecis (R$ 8.531,25), Campo Verde (R$ 14.247,35), Colniza (R$ 8.531,25), Cotriguaçu (R$ 8.531,25), Jaciara (R$ 14.247,35), Juína (R$ 33.556,25), Primavera do Leste (R$ 45.591,00), Rondonópolis (R$ 121.175,92) e Tangará da Serra (R$ 69.387,50) receberam o recurso, referente ao mês de novembro.