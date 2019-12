/ / Fortaleza mantém boa fase no comando de Rogério Ceni e vence Goiás fora de casa

O Fortaleza bateu o Goiás por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o quinto jogo do Leão sem derrotas, já garantindo pelo menos uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, a primeira disputa de competição continental da história do clube.

Com o resultado, o time de Rogério Ceni ultrapassa o próprio Esmeraldino e chega à nona posição, com 49 pontos. Do outro lado, em décimo, com os mesmos 49 tentos, os goianos perdem a chance de encostar no time paulista e se complicam na briga por uma vaga no torneio continental.

As equipes já voltam a campo no próximo meio de semana. Na quarta-feira, às 21h30, o Leão do Pici vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense. Um dia depois, às 19h15, o Goiás pega o Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Gazeta Esportiva (foto: Luan Erick/assessoria)