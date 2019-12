/ / Felipe Amorim agradece passagem pelo Guarani e projeta próxima temporada

Com uma carreira repleta de conquistas importantes, o meia-atacante Felipe Amorim está livre no mercado. Emprestado ao Guarani para a disputa da Série B do campeonato brasileiro, o jogador encerra neste mês de dezembro, seu vínculo de quatro anos com o Fluminense.





“Eu só tenho a agradecer ao Guarani pela oportunidade de vestir uma das camisas mais tradicionais do país. A temporada não foi como imaginávamos em termos de resultados, mas fica o meu agradecimento aos companheiros de clube, funcionários, diretores e torcedores pelo carinho e respeito que sempre me trataram desde a minha chegada. Agora é planejar 2020 e ver como será o prosseguimento da minha carreira”, destacou Felipe Amorim.





Aos 28 anos e com passagens por clubes como Goiás, Coritiba, América-MG, Felipe Amorim está sem vínculo contratual pela primeira vez na carreira. “É um cenário novo e desafiador. Estamos conversando e analisando algumas situações para a próxima temporada. Acredito que em breve teremos boas novidades”, revelou o atleta, que fez 22 jogos na temporada pelo Bugre.





Com sete títulos no currículo, sendo quatro estaduais, dois brasileiros da Série B e um da Primeira Liga, Felipe Amorim espera que no próximo ano volte a levantar um troféu. “Todo jogador trabalha para ser campeão. Graças a Deus eu já pude participar de campanhas maravilhosas e espero que na próxima temporada eu tenha a oportunidade de conquistar mais títulos”, finalizou.







Foto Anexada: Divulgação/Guarani Foto Anexada: Divulgação/Guarani

Assessor de Imprensa