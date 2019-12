/ / Eles pensaram que era um cachorro sujo, mas quando lavaram não acreditaram

Circular nas ruas das cidades, não é uma tarefa fácil quando se é um animalzinho pequeno e indefeso. Um grupo de operários em Londres, estavam trabalhando em uma construção, quando foram surpreendidos por um grito de animal alto vindo de um buraco. Conheça mais sobre:





A HISTÓRIA DE MUDDSEY: O ANIMAL INESPERADO NA OBRA

A DESCOBERTA

Os trabalhadores foram surpreendidos pelo grito do animal pedindo socorro, o grupo de uma obra em Londres já fazia ideia de onde o som poderia estar vindo: dos buracos que eles, mesmo aviam cavado no dia anterior. Quando acharam o filhote Muddsey no fundo de um dos buracos, ele nem aparentava ser um animal normal, pois estava coberto de lama e não iria conseguir sair sozinho, pois estava preso no barro.





Mesmo sabendo das dificuldades para tirar o animal do buraco, os trabalhadores ainda assim fizeram a boa ação de tirar o animalzinho do buraco. Se eles não o tivessem salvado, ele iria morrer rapidamente de hipotermia e depois seria soterrado pela construção. E você? Se arriscaria pelo animal? Comenta aqui em baixo.





VETERINARIO

Quando finalmente conseguiram tirar o bicho do buraco, os trabalhadores notaram que ele estava parcialmente petrificado pela lama e deveria ser levado aos veterinários. Até o animal ser lavado, os trabalhadores acreditavam que se tratava de um filhote de cachorro, já que não era possível ver as feições corretas de Muddsey e ele tinha um tamanho semelhante a de um filhote de cachorro mesmo.

Foi então que eles levaram o animal a um veterinário mais próximo e logo de imediato os veterinários começaram a limpar o bichinho. Tirar os restos de massa e lama do animal não foi uma missão fácil, pois havia muita terra no seu rosto e corpo, o que fez com que a lavagem levasse quase três horas para tirar toda a lama e cimento do filhote.





GRANDE SUPRESA

Quando finalmente conseguiram tirar o barro do animal os veterinários descobriram que na verdade Muddsey não era um cachorro e sim um filhote de quatro meses de uma raposa. Com admiráveis pelos alaranjados, o filhote de raposa provavelmente se perdeu de sua mãe e acabou ficando presa no buraco.





Por sua beleza e proezas na obra, a raposinha acabou ganhando o nome de Muddsey e após algumas semanas de recuperação, já estava pronta para voltar para vida selvagem. Esse caso foi especial, pois os salvadores da raposa não sabiam que estavam lidando com um animal selvagem. Mas a recomendação é, se você encontrar um animal silvestre chame as autoridades competentes.

