/ / Dupla é presa pela PM após exibir armas em vias públicas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, esta noite, na rua Diamante, no bairro Jardim Pérola, em Sinop/MT. A prisão ocorreu após populares denunciarem que os suspeitos estariam exibindo armas em vias públicas.

Diante das denúncias, a equipe policial se deslocou para a área do São Cristóvão e iniciou as buscas aos suspeitos. Após encontrá-los, foi realizado a revista pessoal e encontrado dois simulacros de arma de fogo do tipo revólver.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, os suspeitos, um de 18 e outro de 20 anos, foram encaminhados à delegacia municipal.